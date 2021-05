“Eres imposible de olvidar”: La emocionante dedicatoria de Luis Jara para su fallecida madre 

Luis Jara dedicó conmovedoras palabras a su fallecida progenitora en una nueva celebración del Día de la Madre. El cantante compartió el sentido mensaje junto a varias fotografías del recuerdo en su cuenta de Instagram y generó comentarios entre sus seguidores.

“Te robé miles de abrazos, te regalé otras tantas tarjetas Village, traté de sacarte miles de sonrisas, según tu te saqué canas verdes. Te regalé un jabón lux y un jabón le sancy, y no te gustó para nada el regalo. Etc, etc, etc Jajajajajaja, y así podría recordarte eternamente“, partió escribiendo el intérprete.

A lo anterior agregó: “Un personaje que es imposible de olvidar, que invadió mi vida en todos los sentidos. Me llevaste cientos de tazas de té para conversar hasta la madrugada, nos fumamos todo juntos. Peleamos hasta el cansancio. En fin, ¿creías que yéndote de este mundo no serías recordada? Imposible Alba Rosa. Eres imposible de olvidar“.

Finalmente, Luis envió un saludo a su mamá: “Un beso al cielo y desde acá , desde este convulsionado mundo, te vuelvo a desear como siempre lo hice un Feliz día de la madre”.

La publicación superó los 6.500 Me Gusta y generó cientos de comentarios entre los internautas, quienes emocionados aplaudieron las palabras del cantante.

