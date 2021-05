“No sé cómo seguir caminando”: Con lágrimas Kel Calderón dedicó sensibles palabras a su abuela en funeral 

La tarde de este domingo se realizó el funeral de Eliana de la Fuente Honorato, madre de Raquel Argandoña, quien falleció la pasada jornada a la edad de 93 años. Su funeral fue realizado en presencia de un reducido grupo familiar y transmitido por la familia a través de Youtube.

En la instancia estuvo presente Raquel en compañía de su novio Félix Ureta. Además, pese a las últimas polémicas, asistió Kel Calderón, quien evidentemente afectada y entre lágrimas dirigió sensibles palabras a su abuela, a quien definió como su pilar.

“Abuelita mía, te prometí que iba a asegurarme que estuvieses 100% muerta cuando te metieran en un cajón. Ayer recé mil veces esperando que no fuese así, y ahora que esto segura, tenemos tu cuerpo aquí, ya sé que partiste, y sé que si existe un Dios nos miras desde arriba. No puedo negar que tengo el corazón partido en mil partes porque la verdad es que no sé dónde estás. No tuve más tiempo“, expresó entre llantos la joven abogada.

A lo anterior agregó: “Hoy te lloro porque me siento sola y porque ya no sé dónde voy a ir. Yo sé que a la gente le consuela decir que hoy tenemos un angelito que nos mira desde el cielo. Siento que la vida se llevo mi escudo y mis zapatos y no sé cómo seguir caminando“.

Revisa la ceremonia a continuación: