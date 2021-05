“¿Cuál es tu equipo favorito?”: Niño sacó carcajadas tras entregar inesperada respuesta política 

Un niño se robó la atención con una “particular” respuesta tras ser entrevistado en medio de la cobertura de las “megaelecciones” en el Liceo de Aplicación, ubicado en la comuna de Santiago.

El pequeño se encontraba en una fila junto a su mamá, quien esperaba su turno para ingresar a sufragar al establecimiento. En ese momento se acercó el periodista Roberto Saa de Meganoticias quién —tras conversar con la progenitora— se dirigió al pequeño y le preguntó: “Hola campeón, oye, ¿cuál es tu equipo favorito?”.

A lo anterior, el niño sorprendió con una inesperada respuesta: “De la Izquierda”, dijo, provocando risas entre los televidentes y en el estudio, donde conducía Rodrigo Sepúlveda.

Entre risas el periodista le explicó que se refería a equipos de fútbol, a lo que el niño respondió: “No, es que a mí no me gusta tanto el fútbol“, generando más risas.

Revisa el momento a continuación: