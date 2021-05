Daniel Jadue sufrió impensado chascarro en votación por intentar “salir distinto a Kramer”

Un complicado momento vivió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cuando se preparaba para ejercer su voto en las “megaelecciones” que se desarrollan en el país. El chascarro ocurrió justo cuando estaba en compañía de un equipo del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

El edil fue acompañado por la abogada Macarena Pizarro, quien lo escoltó desde la sede del Partido Comunista hasta su local de votación. Ya en el lugar, la comunicadora reveló que se atrasaron ya que Jadue olvidó su carnet de identidad, documento necesario para votar.

“Habíamos quedado de salir a las 9:30 de acá, pero tuvimos que esperar porque al alcalde se le quedó lo más importante, lo que a usted no se le puede quedar hoy día en su casa, ¿Qué se le quedó alcalde?”, preguntó Macarena, a lo que Jadue respondió: “Se me quedó el carnet, no se les vaya a quedar”.

Posteriormente, el alcalde explicó: “Quise salir distinto a Kramer, me puse chaqueta, para no salir con salvavidas hoy día y en el salvavidas de siempre se me quedó el carnet, así que tuve que ir a buscarlo”.

Finalmente, Pizarro señaló: “Estaba más preocupado de la vestimenta que del carnet, pero ahora si ya estamos listos”.