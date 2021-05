Lady Gaga reveló que quedó embarazada tras los abusos sexuales que sufrió a los 19 años

La cantante norteamericana Lady Gaga hizo una impactante revelación en el recién estrenado documental The Me You Can’t See (Lo que no ves de mi) en Apple TV+, obra del príncipe Harry y la conocida periodista Oprah Winfrey.

La cantante, que ahora tiene 35 años, profundizó sobre los abusos sexuales que sufrió en su juventud y que sintió como víctima de abusos sexuales por parte de un productor a sus 19 años.

“Nunca lidié con ese momento”, explicó la cantante en su entrevista, confesando que el terrible episodio le dejó sufriendo estrés post-traumático.

“No se lo conté a nadie durante más de siete años. No sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme a mí misma. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar. Sentí dolor, se me entumecía el cuerpo y luego me puse enferma durante semanas”, dijo.

La cantante confesó que se dio cuenta del trauma como si estuviera reviviendo todo, “cuando la persona que me violó me dejara tirada, embarazada, en una esquina de la casa de mis padres, porque estaba enferma y vomitando. Como habían abusado de mí, me encerraron en un estudio durante meses”.

El momento le impactó tanto, que llegó a autolesionarse durante años. “Crees que te sentirás mejor porque le estás mostrando a alguien que ‘tienes dolor’”, dijo la artista. “Ahora siempre le digo a la gente: ‘Cuéntaselo a alguien. No se lo muestres a nadie’. Abre tu corazón a alguien más porque, te lo digo, he pasado por eso y la gente necesita ayuda”.

El proyecto de Harry y Oprah es una iniciativa para concienciar sobre la problemática e importancia de los cuidados de la salud mental, intentando además que desaparezca el estigma que existe sobre estas enfermedades.