“Llámame o envía a tus abogados”: Pareja de Iván Núñez le puso punto final a la discusión sobre su relación

El pasado domingo, la pareja del periodista Iván Núñez, Thaís Jordão, rompió el silencio sobre los rumores que giraban en torno a su relación y a una eventual “infidelidad” de parte del comunicador hacia su exesposa Marlene de la Fuente.

Sobre esto, la brasileña descartó que Núñez haya sido infiel y también reveló algunos episodios que aluden a la expareja del profesional de TVN. Asimismo, criticó duramente a la periodista Cecilia Gutiérrez por haber revelado información del proceso judicial que enfrentan.

Y para culminar con el caos que se generó, la pareja del periodista compartió un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram, donde publicó un contundente mensaje.

“Para que termine esta historia y después de eso no diré nada más, aunque continúen con eso”, dijo Thaís, agregando que “no le robé a mi esposo y después culpé a otra mujer del final de mi matrimonio”.

“No lo hago y no haré alienación parental“, sostuvo la brasileña, quien también sostuvo que no hace “calumnia y difamación” ni “acoso cibernético”.

“No hablo de bondad frente a las cámaras y detrás de ella hago el infierno más grande“, precisó.

Finalmente fue clara en expresar que “ahora tienes mi teléfono y si quieres discutir algo, llámame o envía a tus abogados”, concluyó.