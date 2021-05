"Tenga cuidado con sus palabras...": Patricia Maldonado arremete contra Paulina de Allende-Salazar tras dichos de la periodista en "Mucho Gusto"

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado comentó los dichos de la periodista Paulina de Allende-Salazar en el matinal “Mucho Gusto” de Mega.

En el espacio matutino, la comunicadora fue consultada sobre con quién no trabajaría en un futuro. Respecto a esta pregunta, la profesional de Mega indicó que “yo no sé si voy a dar nombres, pero no me gustaría compartir un espacio, además lo que yo hago es periodismo, con gente intolerante políticamente y violenta políticamente que hemos visto en pantalla, incluso en este canal hace poco tiempo“, sostuvo.

En este contexto, Maldonado se sintió aludida y recordó lo sucedido con la hermana de Allende-Salazar: “Todavía estamos esperando que conteste lo de la hermana, no ha salido nada de la hermana del bullying que le hizo a una señora, que no la dejaba trabajar”, dijo.

“Sería bueno (que conteste) por una razón muy simple, los periodistas son súper buenos para decir ‘nos gusta la transparencia, nos gusta la verdad’, entonces estamos esperando que la señora conteste y diga ‘oye efectivamente mi hermana cometió este acto’ o ‘mi hermana no lo cometió"”, declaró la exrostro de Mega.

“Sería lo más justo y lo más decente”, aseveró Maldonado. En esta misma línea, respondió a los dichos de Paulina en el matinal de Mega: “A mí me gusta que la gente diga los nombres poh, si de eso se trata, la libertad de expresión. Entonces dijo, ‘porque no es tolerante y violenta’ y me dije a mí misma yo: ‘¿y boston?“.

“Cuando dijo’ ‘no puede ser que esa gente que va a cantar la canción nacional, esa gente de extrema derecha está violentando al pueblo’. ¿O sea solo un sector del pueblo puede expresarse?, ¿cómo se llama eso señorita?, ¡intolerancia! eso se llama ser poco democrática”, manifestó Patricia.

“Así que tenga cuidado con sus palabras, porque se va a morder la lengua y hoy día se la mordió bien mordida“, concluyó.