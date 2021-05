La atrevida apuesta de Rodrigo Díaz en la TV: “Va a ser el nuevo Rojo”

El reconocido bailarín chileno Rodrigo Díaz reveló un gran proyecto que está preparando en la televisión nacional, aunque explicó que aún está en conversaciones con la gerencia de la señal.

En conversación con Cristián Rebolledo, Simone Mardones y Pablo Bolvarán para el programa“Atrapados por la noche” de Radio Agricultura, el artista indicó que se trata de un “proyecto presentado desde el año pasado, un proyecto que tiene que ver con baile, con salud, con familia”.

No obstante, precisó que está en “stand by, está en gerencia, está en evaluación y no sé qué pasa, parece que nos vamos a tener que ir a otro canal”, advirtió el bailarín nacional.

Sobre su propuesta, Díaz adelantó que “les voy a decir solo lo que le dije al área creativa de este canal, que no lo voy a mencionar, pero le dije ‘este programa va a ser el nuevo Rojo’ que va a tener la televisión chilena, así de convencido estoy“, sostuvo, añadiendo que de concretarse, se transmitiría en Televisión Nacional (TVN).