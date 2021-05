“No me importa la gente”: Belén Mora criticó a Tonka Tomic con imitación y generó reacciones 

Belén Mora realizó una fuerte crítica a Tonka Tomicic en el programa “Políticamente Incorrecto” de La Red. La comediante imitó a la comunicadora, a quien cuestionó por su desempeño en el matinal “Bienvenidos”.

“No me importa la gente, me interesa que me llamen grandes marcas para ganar plata”, afirmó el personaje en el espacio, agregando: “Yo me defiendo sola, si sacan a un compañero del matinal, son más minutos en el matinal para mí”.

Las declaraciones del personaje generaron reacciones en redes sociales, donde varios internautas destacaron las “semejanzas” que existen con la realidad.

Revisa los comentarios en Twitter a continuación:

