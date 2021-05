“Auspicia La Gotita”: Las bromas de JC Rodríguez y Monserrat Álvarez por video antivacuna de Dr. Neira

Durante la jornada de la semana pasada el doctor Rodolfo Neira recibió múltiples críticas en las redes sociales, luego de que compartiera un video en donde probaba que había “elementos magnéticos” en las vacunas contra el Covid-19.

En el video que se viralizó se puede ver cómo el doctor sostiene un celular y lo ubica en el hombro de dos mujeres, quienes fueron inoculadas con las vacunas Sinovac y Pfizer.

Esta situación desencadenó múltiples bromas de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes repasaron la situación en el matinal “Contigo en la Mañana”.

“Ahí está la situación. ¿La hilera era muy larga o no? De gente que se iba a pegar el teléfono y la cuchara y todo, auspicia La Gotita“, partió ironizando el conductor.

Tras esto continuó: “Yo no sabía por qué me había quedado pegado en la reja de mi casa en la mañana, me afirmé ahí y no pude salir como en media hora”.

Luego quien tomó la palabra fue Monse Álvarez, quien señaló: “Esto ya se fue al extremo de la teoría conspirativa (…) Los mismos terraplanistas, los que creen que la tierra es plana, creen que a uno le implantaron un chip adentro y creo que es súper importante ir despejando eso”.

“La prueba que hizo Neira, es demasiado fácil que por distintas razones, la grasa corporal, la sudoración se queda un ratito pegado el teléfono y ahí después se resbala“, añadió luego.

“Es muy ochentero esto de que te metan el chip, el monstruo, muy de la guerra fría“, finalizó Julio César.