“Me desean la muerte”: Catalina Vallejos lamentó los mensajes que recibió tras funa en su contra

La modelo Catalina Vallejos reaccionó ante la funa realizada en su contra el fin de semana pasado, luego de que diera su opinión sobre las vacunas contra el Covid-19.

Cabe recordar que la influencer indicó mediante una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram que “no me voy a vacunar“. Esto porque explicó que “casi nunca me vacuno con nada, con ningún tipo de vacuna que salga, ni con la influenza ni nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deporte, soy una persona saludable, en fin, así que siento que puedo defenderme ante cualquier virus”, aseguró.

Tras esto, fueron varios los usuarios de redes sociales quienes cuestionaron sus dichos e incluso la insultaron en su cuenta personal de Instagram, donde la misma modelo decidió defenderse durante esta jornada.

“Quiero contarles algo… Hoy tuve pena (pensé que no me afectaría la verdad, pero sí…) de ver tanta gente escribiéndome por interno cosas horribles. No sabía que era tan terrible dar mi opinión de algún tema que quizás la mayoría no está de acuerdo, pero sentía que tenía que ser real”, comenzó expresando.

A esto añadió que “perdón, pero no soy falsa. Hablar de algún tema con respeto y desde el corazón, y si tengo o no la razón, es siempre desde una postura de respetar al otro y su opinión también. Pero parece que a algunas personas se les olvidó esa palabra”.

En este sentido, Vallejos señaló que “me piden empatía y no son capaces de mirarse el ombligo, ¿me desean la muerte? Me insultan muy feo… ¿Qué es eso?, por favor, ¿qué les pasa por su cabeza? A mí no me daría la cara de ir a insultar a otra persona que, punto uno, no la conozco, y punto dos, porque piensa diferente a mí”, fueron parte de sus declaraciones.

Revisa la publicación acá: