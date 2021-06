“No saben quién me habló”: Naya Fácil se vacunó contra el Covid-19 y habría recibido mensaje del ministro Paris

El pasado miércoles la influencer Naya Fácil enseñó a través de sus historias que se sometió al proceso de vacunación, en donde se inoculó con la vacuna Casino y bromeó con esta situación: “Acostumbradas a otras vacunas la otra jajaja”.

No obstante, tras vacunarse, la joven reveló una singular situación luego de que fuera contactada a través de un mensaje privado por el Ministro de Salud, Enrique Paris.

“Chiquillos, no saben quién me habló. Adivinen“, inició señalando. “No, Bad Bunny no es, todavía sigo esperando que me hable. Les voy a dejar el pantallazo de quien me habló y anuló el mensaje, nuestro Ministro de Salud“, expresó luego, junto a un pantallazo en donde se ve la cuenta del jefe de cartera.

No obstante todo apunta a que el ministro se habría arrepentido del mensaje, porque una vez enviado, lo eliminó. “¿Por qué anuló el mensaje? Yo estoy vacunada ya, felicíteme“, expresó Naya Fácil.

Momentos después la influencer señaló que le habló al ministro Paris, en donde le escribió: “Hola me había hablado?“.

Aquí puedes ver las algunas de las publicaciones que compartió: