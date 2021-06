Bajó 15 kilos y aprende a caminar de nuevo: El fuerte mensaje de Giovanni Cárdenas tras estar intubado por Covid-19

Giovanni Cárdenas, ex participante de “MasterChef Chile”, se mantiene hospitalizado por una serie de complicaciones médicas que enfrentó tras contagiarse de Covid-19.

Es necesario destacar que Giovanni estuvo 18 días intubado por causa del virus. Si bien se recuperó de la enfermedad, ésta gatillo otros problemas, como un severa infección estomacal que actualmente lo mantiene internado alimentándose solo de suero y nutrición intravenosa.

En conversación con Las Últimas Noticias el cocinero reconoció: “Al menos desde el punto de vista positivo, no comer me ayudó a bajar de peso. Yo creo que unos 15 kilos porque estaba en 100. Soy muy bueno para los asados”.

Actualmente Giovanni intenta volver a caminar, capacidad que perdió tras mantenerse semanas en cama: “Recién el jueves pude dar unos pasos, pero con ayuda de dos enfermeras. Di dos pasos hasta un sillón y me senté“, señaló.

“Me duelen las piernas y los pies, los tengo hinchados. Desde que desperté (de la intubación) ha sido un proceso de dolor. Es muy duro estar inconsciente varios días, no poder levantarme. Gracias a Dios, he podido avanzar en este proceso tan difícil“, destacó.

Finalmente el ex aspirante a MasterChef señaló: “Tengo un consejo para todos. Esto (el COVID) no es un juego, es verdadero y todo el mundo tiene que cuidarse porque todavía hay algunos que no entienden“, cerró.