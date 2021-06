"No había tenido la oportunidad...": Álvaro Gómez asumirá importante desafío en nueva teleserie de Canal 13

El reconocido actor nacional Álvaro Gómez asumirá un importante desafío en la próxima teleserie de Canal 13, “La Torre de Mabel”. En la producción, el intérprete será el gran protagonista masculino y formará la pareja estelar de dicha apuesta de ficción junto a Paloma Moreno.

En la teleserie, Gómez interpretará a “Carlos Ortega”, un hombre que, simplemente, no es quien dice ser. Vive en el penthouse de un colapsado edificio de Santiago centro junto a su perrita “Tapón”, desde donde llama la atención, tanto por su supuesta profesión (médico) como por su atractivo.

Será justamente “Ortega” quien se vinculará sentimentalmente con la nueva vecina de su edificio, “Mabel” (Paloma Moreno), quien caerá rendida a sus encantos, sin pensar jamás que él no es la persona que aparenta ser, partiendo porque miente con su identidad, diciendo que se llama “Juan Pablo Arismendi” y que es doctor. Ella acaba de ser desterrada de su familia y debe empezar una nueva vida, en donde el papel de Álvaro Gómez tendrá mucho que decir.

“Después de una carrera de 15 años en televisión, con diferentes roles y tocando diversas teclas, llego a esto bien parado. Y lo tomé como un gran desafío y agradeciendo la confianza depositada en mí para hacer este personaje. Porque más allá de que es el galán de la historia, el desafío es que es muchos personajes a la vez porque miente e inventa personalidades desde ahí, y eso fue muy bueno de interpretar”, sostuvo Gómez, agregando que “es un personaje que te permite viajar por distintos personajes, y hay una sensibilidad especial y distinta a las características de los personajes que me había tocado interpretar anteriormente”.

En ese sentido, Álvaro destacó que “no había tenido la oportunidad de hacer un personaje que tuviera tantos colores, matices y capas que pudiese viajar él mismo a través de otros personajes, es decir, interpretar a otros personajes, y eso es muy interesante”, añadiendo que “así como en la teleserie Blanca Lewin interpreta un papel llamado Pandora, este personaje es una caja de pandoras, está lleno de secretos y misterios. Es un personaje que va evolucionando desde ahí y que no parará de sorprender”.

“Ya desde hace un tiempo que Canal 13 es la casa televisiva con la que vengo trabajando y específicamente con la productora AGTV, y creo que mi trabajo ha sido valorado y desde ahí hoy he llegado a asumir los desafíos en los que estoy. Y eso es algo súper positivo, porque es algo que yo fui sembrando para poder quizás ahora cosechar con este personaje”, complementó.

El intérprete manifestó que “este rol llega a poner el acento a un recorrido largo, de hartas interpretaciones, de hartos personajes, de hartas teleseries y de hartos cambios de canal, entonces llega en un momento en que me siento más establecido y a mi edad me siento también más maduro para poder interpretarlo. Hay una madurez que te la da el trabajo, la cancha, los minutos de juego y una tranquilidad que quizás hace un tiempo yo no tenía. Eso tiene que ver con el manejo de la ansiedad, que también es importante. Yo estoy mucho más seguro de lo que hago y eso me hace asumir de la mejor manera este desafío”.

Uno de los puntos que sin duda llamará la atención de “Carlos Ortega” será que todos lo llamarán “Cluny” en el edificio, en alusión a George Clooney. En relación a aquello, Álvaro Gómez indicó que “como diría Álvaro Espinoza, si es cosa de mirarlo, y yo digo lo mismo. Somos dos gotas de agua con George. Y a mí me encanta esa parte del personaje… y todas las capas y aristas que tiene”.

“Yo lo encuentro divertido, porque podría haber sido cualquier otro personaje. De hecho, se hace referencia también a Chayanne, porque la idea es jugar como a un sex symbol, y eso es lo que hace mi personaje. Él se preocupa de andar de galán por la vida y de ser el príncipe encantador, pero en su fuero más interno no lo es y sólo es parte de estos otros personajes que anda interpretando o jugando en la vida”, finalizó.