Vivi Kreutzberger entregó detalles del cáncer que padeció: Don Francisco jugó importante rol

El pasado lunes la comunicadora Vivi Kreutzberger fue la nueva invitada al programa “De tú a tú”, en donde repasó diversos aspectos de su vida personal, así como su carrera.

Uno de los puntos que tocó fue el cáncer que padeció en el 2000, situación compleja que ocurrió cuando iniciaba su carrera en la TV, sufriendo además una separación y perdiendo 40 kilos, tras someterse a una estricta dieta.

“Había partido recién trabajando en la tele, y lleve a Dylan a hacer un chequeo, una eco. Y el doctor me dice ‘¿y tú te has hecho uno?’. Me revisa y me dice que tenía un nódulo, ‘por qué no pides una hora. Se ve bueno, pero igual velo”, inició relatando a Martín Cárcamo en el programa.

Luego de esto señaló que tras pasar horas en operación, el doctor le señaló que debía extirparle la tiroides completa ya que tenía cáncer. Y no solo eso, sino que también estaba con metástasis, por lo que le sacaron 20 ganglios.

“Estaba recién separada, mi hijo mayor tenía 12, la más chica 3 años, y yo estaba sola. Lo único que podía decir era ‘¿y cómo salimos de esta?“, sostuvo la comunicadora.

Tras esto Vivi optó la decisión de viajar a Estados Unidos, en donde estaba sus padres, situación que fue clave.

“Para mis papás fue tremendo, porque igual se veían con cinco nietos chicos y con una hija, que era una cosa de vida o muerte, claramente pensando que se venía algo que no era menor. La primera vez que fui quimioterapia, mi papá se quedaba con los niños, y mi mamá me acompañaba, entonces decía que no podía dejarlos solos“, afirmó.

Finalmente detalló que se sometió a un tratamiento radioactivo, con yodo radioactivo, con el fin de atacar el cáncer. No obstante, debido a esto no podía acercarse a sus hijos por cerca de un mes, tiempo en que su padre, Don Francisco, quedaba al cuidado de sus hijos.

“Me costó mucho hacerme la idea de que muchas cosas en mi vida iban a tener que cambiar (…) Decía que toda la energía que tuviera, debía ocuparlo en la recuperación, y no lamentarme, en decir ‘por que a mí"”, cerró.