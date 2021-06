“Yo pasaba el límite”: Fernando Solabarrieta detalló su problema con el alcohol en “De tú a tú”

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de “De tú a tú” en donde el periodista Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara hablaron de su vida, lejos de la televisión.

Si bien en primera instancia repasó su paso por TVN, señal en donde permaneció por más de 22 años, tocó un complejo punto en su vida, el alcohol.

“Llegó un momento en que ya casado, con hijos, logré cambiarlo, pero no totalmente. Había siempre un momento en el año, en mi vida, donde yo pasaba el límite, me excedía (con el alcohol)“, inició señalando.

En este mismo sentido se refirió a un episodio de febrero del 2020, en donde apareció en pantalla presentando un extraño comportamiento, lo cual se produjo luego de que ingiriera una gran cantidad de alcohol previo a su aparición en el noticiero central.

“No debí haber ido. Salió todo mal. Cometí una inmensa irresponsabilidad. Me disculpé con un canal que adoro. Y en ese momento entendí que tenía un problema y que me tenía que hacer cargo de ese problema. Hacerme responsable de esa situación. A partir de ahí inicié un proceso de autoconocimiento, de reflexión”, sostuvo sobre el episodio, señalando que buscó ayuda en su familia.

En esta línea reflexionó: “Soy la misma persona, uno no cambia totalmente, pero te das cuenta que hay cosas en tu vida que ya no son graciosas, que ya no son un carrete, son una irresponsabilidad, un exceso”, y añade que “lo que yo puedo entregar con mucha honestidad es un testimonio de que hay que hacerse cargo de esas cosas, no tenerles miedo, y trabajarlas en un proceso, sentarse y sacar tu mierda de adentro”.

“Cuando uno llega a esos excesos es porque algo en tu vida está pasando y en algún momento te quieres anestesiar. Y una de las cosas que he aprendido es que yo no puedo lidiar con mi pena, me cuesta mucho y la bloqueo, la esquivo, la evado. Y cuando ya no puedo más con la pena, sin saberlo porque es un proceso inconsciente, llega el momento de anestesiarme”, afirmó.

Finalmente señaló que este cambio ha sido un trabajo “largo, arduo, pero es hermoso. Es volver a reinventarte en la vida, simplemente trabajar en mí y hacerme responsable de mis cosas y no generar tristeza y dolor a la gente que tú quieres por alguna situación en donde no tengas control y excedas los límites y seas un pelotudo. No quiero más eso, me hacía mal“.