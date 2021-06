Jordi Castell sorprendió a su esposo con romántico y sincero mensaje por nueva cuarentena 

Jordi Castell compartió un emotivo mensaje “pre-cuarentena” dedicado a su esposo, Juan Pablo Montt, en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores.

Es necesario destacar que el día viernes varias localidades del país —incluida la Región Metropolitana completa— se preparaban para comenzar una nueva cuarentena a raíz del alza en los contagios de Covid-19 registrados en el país.

Por lo anterior Jordi quiso dedicar unas tiernas palabras a su esposo por lo que será un nuevo e indefinido periodo de tiempo juntos.

“Vengan no más todas las cuarentenas que quieran. Obvio que es complejo convivir encerrados y podré tener ganas de estrangularte a veces, pero voy a estar junto a ti queriéndote @jpmontt , de tu lado no me muevo”, escribió el comunicador en la publicación.

La postal generó más de 8.860 Me Gusta y múltiples comentarios entre los internautas, quienes destacan la hermosa relación que ha formado la pareja.

Revisa la publicación a continuación: