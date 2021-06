“No es fácil estar lejos”: Rafael Araneda se sincera sobre el distanciamiento con su madre por motivos laborales

El animador Rafael Araneda se sinceró sobre el distanciamiento que ha tenido con su madre de 93 años, debido a su nuevo y exitoso trabajo en Estados Unidos, lugar donde actualmente vive junto a su esposa, Marcela Vacarezza, y junto a sus hijos Vicente, Florencia y Benjamín.

El comunicador reflexionó sobre este hecho y reconoció que “no es fácil estar lejos, pero es lo mejor que uno puede hacer por ella. Mi mamá ya tiene 93 años y varias condiciones de salud, así que debe estar con enfermera 24 horas”, sostuvo en conversación con El Mercurio.

En este sentido, reveló que la visitará en los próximos días, aunque advirtió que será un encuentro muy breve, puesto que en dos semanas tiene que regresar a Estados Unidos.

Por otra parte, sobre su actual trabajo en EE.UU. el animador contó que está contratado hasta el 2024 en Univisión, canal donde conduce el programa “Enamorándonos”, “Tu cara me suena”, además de un nuevo espacio que se trasmitirá en la señal online de “Prende TV”.

“Yo tengo la obligación con Univisión de hacer un programa franjeado y también de hacer un prime time. Además, participo en algunos especiales que viene haciendo la cadena como las alfombras rojas o el especial del Día de la madre“, contó.

De hecho, reveló que “en mayo fue el programa con más engagement, es decir, al que la gente le dedica más tiempo no solo a verlo sino a comentarlo; me refiero a comentarios positivos que son los que se miden acá, no a cualquier comentario”.

Finalmente, precisó que se trata de un “programa que ha sabido soportar la pandemia. Yo antes de vacunarme me habré hecho unos 200 PCR. Eso habla de un trabajo muy potente en todas las áreas. Este equipo ha sido extraordinario y no solamente en hacer tele, es un trabajo de responsabilidad que hemos hecho todos y que ha dado buenos resultados”.