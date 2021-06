“Estaban muy animados, fue divertido”: Peluquero de La Roja envuelto en nueva polémica rompió el silencio 

Durante la jornada del domingo La Roja protagonizó una nueva polémica, esta vez en medio de su participación en la Copa América. Según indicó la organización del evento, futbolistas rompieron la burbuja sanitaria a la que estaban sometidos a raíz de la pandemia, situación por la que fueron multados.

El nuevo acto de indisciplina generó varios rumores —entre ellos la realización de una fiesta clandestina— los cuales fueron desmentidos por el técnico de la selección, Martín Lasarte, en conferencia de prensa. Según explicaron, quien rompió dicha burbuja fue un peluquero que ingresó hasta las habitaciones para cortar el cabello de dos futbolistas: Arturo Vidal y Gary Medel.

Lo anterior no terminó con las especulaciones, por lo cual el estilista involucrado decidió poner fin a su silencio y hablar del incidente en entrevista con Las Últimas Noticias. El involucrado es Luis Fernando Gonçalves, profesional de la belleza brasileño quien asegura que el día que fue hasta el hotel “no hubo fiesta”.

“Me encantó la experiencia de cortarles el pelo. Estaban muy animados, fue divertido. Yo le suelo cortar a Rafael Gava, jugador de Cuiabá, y él le pasó mi contacto a Eduardo Vargas“, agregó el peluquero.

Además, indicó: “El día que yo fui no hubo fiesta. Se fueron a sus piezas cuando terminé. Me hice PCR ese mismo día antes de ir al hotel. Me salió negativo y pude salir”.

Finalmente, explicó que no entiende muy bien a que se enfrentan los futbolistas involucrados y que no siente culpa por haber ejercido su oficio.

“Estoy en una situación que no entiendo muy bien. Los jugadores chilenos tuvieron una multa por mi atención el otro día, pero no tengo ninguna culpa”, cerró el estilista.