Actor de “Luis Miguel, la serie” acusó a Diego Boneta de causarle graves lesiones: “Aún estoy con tratamiento”

Recientemente el actor Martín Bello realizó acusó a Diego Boneta de ser violento contra él durante una grabación de una de las escenas de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie“.

Esta acusación se da en medio de la escena en donde el cantante se enfrenta a golpes a su tío “Tito”. No obstante el intérprete que realizó esta denuncia señaló que estaba acordado de grabarla de forma más calmada y no tan física.

“De repente vino el showrunner (encargado de la producción) de la serie y dijo que lo podríamos hacer de otra forma. (Esto) sin avisarme. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena como esta. Entre actores esto se habla (previamente)”, sostuvo el intérprete para el programa LAM de Argentina.

Tras esto relató que debían grabar una secuencia donde recibía golpes en la espalda, los cuales se cayeron segundos después. “Hacemos el primer pase y yo noto que esto va fuerte, pero lo aguanto (…) Empezamos a hacer tomas y en la primera escena me rompió una cadena que me regaló mi mamá, que murió meses antes de empezar a rodar la primera temporada (…) Yo ahí terminé de rodar, paré, y les dije: ‘Ahora me buscan la cadena, los anillos, porque o sino yo no sigo“, afirmó.

Luego de esto repasó múltiples golpes que habría recibido por Diego Boneta, en donde detalló bofetones en la cara, golpes en el pecho y en la cabeza. “En otra escena, chocó mi cabeza contra la pared, por eso me provocó una lesión en el cuello (…) Eso fue lo peor que todavía tengo. Aún estoy con tratamiento (…) Estoy luchando para que no me quede una falta de movimiento”, aseguró.

Finalmente el intérprete señaló que Diego Boneta le pidió perdón, y que desconocía información respecto a sus lesiones. “Me dijo que cómo podíamos arreglar la situación. Y yo le digo que me invite a cenar y charlamos. No me volvió a llamar“, sostuvo en el programa trasandino.

Aquí puedes revisar la polémica escena: