Pamela Díaz entregó detalles de su nuevo programa en TVN: “Estaré en contacto directo con mi people”

Recientemente se confirmó que Pamela Díaz tendrá nueva casa televisiva y será nada más que Televisión Nacional, en donde tendrá un nuevo programa.

Junto a esto se descartó que formaría parte del matinal “Buenos Días a Todos“, y además se reveló que continuaría con su participación en “Me Late” de Canal TV+.

En este sentido se detalló que sería un programa de entrevistas, conversación y viajes, de lo cual habló “La Fiera“.

“Este es un gran desafío porque es el único canal en el que no he trabajado nunca, es mi primera vez, es algo distinto, entretenido, un programa que yo venía buscando hace tiempo y me alegra mucho que TVN sea mi nueva estación”, inició señalando.

Tras esto relató que recorrerá diversos lugares del país, donde tendrá profundas conversaciones con los entrevistados.

“Soy fanática de los programas de viajes. Siempre me han gustado y hace tiempo que tengo la motivación de hacer uno. Este proyecto lo busqué mucho y siento que fue con tantas ganas que lo encontré. Chile tiene lugares muy bellos para conocer y a mí me encanta conocer gente, y acá voy a estar en contacto directo con la people, mi people”, expresó.

Por otro lado se señaló que TVN estrenará estos nuevos proyectos durante las próximas semanas, y el espacio de Pamela Díaz es realizado por la productora “La Industria”.

“Es un tremendo orgullo que TVN haya confiado en mí. ¡Tendré mi propio programa y en mi nuevo canal!”, cerró Díaz.