“La copia de Paloma Mami”: Seguidores de Denise Rosenthal se enfrentan por nueva postal de la artista

La cantante Denise Rosenthal volvió a conquistar a sus seguidores con una nueva fotografía, donde aparece rodeada de ángeles.

Sin embargo, la foto es muy similar a la portada del último disco de Paloma Mami, “Sueños de Dalí”.

En ese contexto, una seguidora le escribió: “La copia de paloma mami 😂”. Mientras unos le decían que efectivamente “se parece mucho la imagen”, otros defendieron a Rosenthal.

“¿Cuál es la idea de venir a criticar algo que no te gusta? Vira y ya”, “Ridícula”, “qué bueno q Denise esté ” libre de juicio”, “Quién es Paloma Mami?”, fueron algunos comentarios.

Cabe destacar que también podría ser un guiño de una artista a otra, pues ya Denise ha expresado que sería honrada de hacer una colaboración con la intérprete de “Fingías”.

Sobre esta breve polémica, en tanto, no se refirió, pero envió un extenso mensaje sobre su música:

“La música sana. La música me da refugio, me da esperanza. He encontrado la forma de fluir, pese a mis autoexigencias e inconformismos. Permitiéndome ser libre de juicios, creando y disfrutando lo que se gesta con amor en mi espíritu. Mis angelitos me guían, mis sombras, mis dualidades. Me acompañan. Y luego de toda tormenta y complejidad en mi vida, componer me permite generar un lenguaje y comunicarme de la manera más honesta posible, no solo con el mundo, si no, conmigo misma. 💞🙏🏽 Gracias a todos quienes han escuchado mi álbum, quienes me han acompañado en mis procesos, quienes han confiado en mí, quienes han cobijado mis triunfos y mis fracasos, en mis vaivenes y en mis determinaciones. Gracias de verdad, por permitirme seguir soñando 💫 #ComoSiempre … Habitemos este mundo terrenal, como mejor podamos, dando en cada oportunidad lo mejor de sí. Les quiero mucho, mucho. Muchísimo”.

Revisa la publicación de Denise Rosenthal y más abajo la de Paloma Mami. ¿Se parecen?:

