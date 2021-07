“Nunca hubo terceros”: Lucila Vit aclara cómo fue el inicio de su relación con Rafael Olarra

Este viernes 2 de julio, el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión contará con destacadas figuras del espectáculo nacional, entre ellas la abogada Carmen Gloria Arroyo, la periodista Beatriz Sánchez, el comentarista deportivo Felipe Bianchi, el entrenador Camilo Huerta y finalmente la modelo Lucila Vit.

Será justamente esta última quien sorprenderá a todos los presentes al revelar inéditos detalles sobre su relación con el exfutbolista Rafael Olarra.

Cabe recordar que ambos tuvieron polémicas rupturas con sus exparejas. En el caso de la modelo argentina, en medio de la pandemia terminó su relación amorosa con el deportista Lucas Passerini, mientras que Olarra hizo lo propio con la animadora Natalia Mandiola, con quien incluso tenía planes de matrimonio.

Sobre esto, Lucila contó en “Podemos Hablar” que actualmente se siente muy enamorada y que está “en el momento más pleno” de su vida.

Por otra parte, aseguró que “fue muy sano y muy real, y nunca quisimos hacer daño a nadie, nunca hubo terceros. Yo la pasé muy mal. Estaba en México sin poder ver a mi familia y con la incertidumbre de no saber cuándo los iba a volver a ver, y no podía volver”, sostuvo, aludiendo al viaje que realizó al extranjero para apoyar a su ex.

“Toqué fondo como creo nunca había tocado, fue con los momentos más tristes, y después volví a Chile y el Rafa me vio en una foto de Instagram súper triste”, aseguró Lucila.

Finalmente, la argentina reveló que luego de varias terapias con su psicóloga, ella le “abrió los ojos” con respecto a sus antiguas relaciones: “Sin desmerecer mis parejas anteriores, pero me buscaba siempre el mismo patrón. Buscaba el sufrimiento asociado con el amor“, expresó.