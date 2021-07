Madre de Britney Spears rompe el silencio sobre la tutela de la cantante

La madre de Britney, Lynne Spears, habló sobre el momento que está viviendo su hija, quien pelea por poner fin a lo que llamó su tutela “abusiva” de 13 años.

En unas breves declaraciones entregadas a The New Yorker, Lynne, de 66 años, se pronunció respecto a los comentarios públicos que la cantante de 39 años hiciera durante su testimonio judicial el pasado 23 de junio, buscando así terminar con lo que tutela de “abuso”, controlada en gran parte por su padre y ex marido de Lynne, Jamie Spears.

“Tengo sentimientos encontrados sobre todo. No se que pensar… Es mucho dolor, mucha preocupación“, fueron sus breves palabras con los periodistas.

Pese a la preocupación maternal, muchos de los fanáticos de Britney han acusado a toda su familia de aprovecharse del éxito de la cantante, ignorar o incluso permitir el supuesto maltrato.

De hecho, Lnne no se ha referido a la campaña #FreeBritney para terminar con su tutela, la que comenzó en 2008 tras su hospitalización psiquiátrica.