Michelle Carvalho contó su dura experiencia de abortar a los 15 años de edad

La modelo brasileña Michelle Carvalho participó del último capítulo de La Divina Comida de Chilevisión, donde contó un crudo episodio de su vida.

La modelo fue una de las invitadas al programa junto al actor Felipe Armas, la actriz Sandra Solimaro, y el compositor Oscar Andrade.

La ex “Mundos Opuestos” dijo que a los 13 años se independizó de su familia para dedicarse al modelaje, situación que pese a que le ayudó a cumplir su sueño le significó perder una etapa de su vida.

“Yo nunca tuve adolescencia, ni sé lo que era eso porque pasaba trabajando”, precisó.

“De un día para el otro tuve que empezar a actuar como adulta en un cuerpo de niña, para cumplir con las expectativas de todos”, añadió la modelo.

Tras ello, contó que a sus 15 años decidió abortar.

“Quedé embarazada a los 15, era una niña y estaba generando un niño adentro mío. Nunca hubo esa comunicación en la casa, nunca hubo un ‘te tienes que cuidar’, no existía esa confianza de padre a hijo de conversar y de cuidarse, más encima en ese mundo que yo vivía, tan adulto, tan liberal, tan expuesta”, contó Michelle.

La modelo agregó que “era mi segundo viaje internacional para Paris, lugar que apoyaba a las mujeres a tomar la elección que querías“.

Una vez que se enteró de su embarazo, prefirió tomar una decisión rápida ya que así no se reflejaría en las fotos que realizaba. Le avisó a su madre, ella aceptó que se hiciera el aborto y luego cambió de opinión sugiriéndole que tuviera el bebé y lo dejara a su cuidado, dijo la influencer.

“Yo no podía imaginar mi vida, ver a un hijo mí creciendo, llamándome hermana. Que un día yo quisiera entrometerme en su educación y dijera ‘¿qué hablas si tú no eres mi madre?’. Yo dije ‘no puedo hacer eso’. Ese hecho me marcó mucho y si lo pudiera cambiar, lo habría cambiado, de poder tener más comunicación, más información“, aseveró.