Pamela Díaz enseñó a los primeros invitados de su programa en TVN: compartió imágenes en Instagram

Durante el mes pasado se dio a conocer que Pamela Díaz se incorporaría a TVN, con un nuevo programa de entrevistas, conversaciones y viajes.

“Este es un gran desafío porque es el único canal en el que no he trabajado nunca, es mi primera vez, es algo distinto, entretenido, un programa que yo venía buscando hace tiempo y me alegra mucho que TVN sea mi nueva estación”, expresó la panelista de “Me Late Prime” en la oportunidad.

Bajo este sentido el pasado domingo la animadora compartió una primera captura de las grabaciones que estaría realizando: “Así partimos nuestro programa de viajes“, partió señalando.

Y este lunes compartió un adelanto de quién sería el primer invitado. “Miren con quien estoy, me di un golpe de suerte“, escribió junto a una fotografía de Luis Jara.

El cantante también compartió fotografías enseñándose desde el canal estatal, así como de las medidas sanitarias que tomaron para iniciar las grabaciones.

Horas después Pamela Díaz se mostró junto a otro rostro de la TV, Kathy Salosny, con quien se encontró en la casa de Tunquén.

Aquí puedes ver los registros que compartieron: