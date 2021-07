Cecilia Bolocco reflexionó sobre el fin de la primera temporada de su programa radial: “Lo único que tengo son palabras de agradecimiento”

La reconocida comunicadora chilena Cecilia Bolocco reflexionó sobre el fin de la primera temporada de su programa en Radio Agricultura, a través de una transmisión en vivo que realizó mediante su cuenta oficial de Instagram.

Cabe recordar que “¡Viva! con Cecilia Bolocco“, culminará su ciclo el próximo viernes 30 de julio, cuando se emita el último capítulo.

En este sentido, mediante su Instagram la exMiss Universo señaló que “quería contarles, entre otras cosas, que me han estado escribiendo mucho si renuncié a la radio, en fin, por supuesto que no he renunciado a la radio“, sostuvo.

Junto a esto, expresó que “mi acuerdo con ellos (Agricultura) fue siempre desde un comienzo que iba a hacer el programa por temporadas, porque tengo tantos otros compromisos, tanto trabajo”.

“Y bueno… ya dimos por finalizado, ahora el 30 de julio se acaba este primer ciclo, muy exitoso, que lo único que tengo son palabras de agradecimiento porque se pasaron de amorosas y amorosos para acompañarnos”, expresó emocionada Cecilia.

Asimismo, enfatizó que “lo que me dio más satisfacción de este primer ciclo por su puesto fue la maravillosa campaña que pudimos hacer de Ollas Solidarias, que recaudamos más de $150 millones y pudimos ayudar a tantas ollas comunes a lo largo del país”.

“Así que gracias a todas las empresas que se sumaron, a Twitteros Solidarios, Desafío Levantemos Chile, Guital &Partners y a Núcleo Humanitario, y por supuesto a Radio Agricultura que inmediatamente dijo: ‘Sí Cecilia, me sumo a tu campaña’, y pudimos hacerlo, así es que estoy muy contenta”, dijo la reconocida animadora.

Finalmente, aseguró estar “feliz de haber cumplido con este primer ciclo, pero un poquito triste de no poder continuar ahora, porque se vienen unos meses llenos de trabajo y de muchos compromisos”, entre ellos, en lanzamiento de su nueva colección.