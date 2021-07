Camila Recabarren generó divididos comentarios tras compartir osada fotografía en su periodo

Polémica generó una reciente fotografía que compartió la modelo Camila Recabarren en Instagram, en donde habla sobre la falta de “naturalidad” para tocar temas como el periodo menstrual.

Bajo este contexto la participante de “MasterChef Celebrity” compartió una fotografía en donde aparece con los ojos cerrados y, además, se ve su zona íntima manchada con sangre.

“Un poco de naturalidad para esta frívola red social que nos mantiene lejos de lo natural. Activando el chakra raíz y abrazando mis raíces con amor”, partió escriendo en la publicación.

Junto a esto añadió: “Días encerrada en mi habitación sin ver a nadie no provoco más que comprenderme escucharme amarme y abrazarme. No me sentí sola , no quería salir porque descubrí un universo interior en el cual puedo encontrar Paz, algo que tanto anhelo“.

La publicación recibió divididos comentarios por parte de los cibernautas, en donde algunos criticaron el hecho de compartir este proceso menstrual en la plataforma de imágenes, mientras que otros la apoyaron por su valentía para hacerlo.

La ex Miss Chile además se refirió a estas críticas, compartiendo la misma imagen en sus historias de Instagram, donde escribió: “No era necesario dicen por esta foto que subí. Pero para mí no es necesario agredir, criticar, matar y violentarme. Eso no es necesario. Basta de normalizar la estupidez. Normalicemos lo natural“.

Aquí puedes ver sus publicaciones: