"¡Déjese de andar huev...!": Patricia Maldonado arremete con todo contra Francisca Linconao tras dichos de Teresa Marinovic

La animadora Patricia Maldonado le envió todo su apoyo a Teresa Marinovic, integrante de la Convención Constitucional, quien causó polémica por sus declaraciones sobre su par Francisca Linconao.

Cabe recordar que Marinovic se molestó con la machi, puesto que ella decidió realizar su intervención en la Convención en mapudungún.

Ante esta situación, la constituyente se manifestó en sus redes sociales, indicando que su par estaba “hablando en mapudungún… sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show”.

Sus dichos causaron revuelo, pero quien salió a defenderla fue Patricia Maldonado, quien en su programa “Las Indomables” la llenó de elogios.

“Yo quiero mandarle un saludo muy especial a una mujer muy interesante que yo le tengo una gran admiración, que es la Teresa Marinovic, le han hecho la vida imposible, pero lo que más me gusta de esa mujer es los cojones que no tiene cualquier hombre ni cualquier mujer“, declaró la animadora.

“La Tere es una mujer que va a la guerra y a mí me encanta la gente valiente, no soporto a los llorones, no soporto a las viejas lloronas”, expresó Maldonado, agregando: “Tere ¡vamos! Me encanta cuando les das duro”.

Posteriormente, arremetió contra la machi Francisca Linconao, señalando: “Haga su pega señora, ¿hasta cuándo? Haga su pega, ¡déjese de andar huev…! Usted haga su pega, ojalá que se le ocurra hacer buenos proyectos y no haga huevadas y no ande perdiendo el tiempo”.

“Vamos Tere, tú puedes, miles de personas te apoyamos, y efectivamente fue un show, esa es la realidad, un gran show, faltó la trutruca. Hizo un espectáculo, no queremos espectáculos, queremos que se haga una Constitución como corresponde, así que déjense de huev… señores, gánense la plata decentemente”, concluyó.