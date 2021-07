VIDEO | “¿Para qué tanta intervención?”: Antonella Ríos es cuestionada tras evidenciar impactante resultado de su cirugía en el rostro

La actriz Antonella Ríos causó sorpresa en sus seguidores de Instagram, al compartir un video mostrando todo el proceso de la cirugía que se realizó en el rostro.

Cabe recordar que la intérprete se hizo una blefaroplastia, una intervención que busca modificar la forma de los ojos particularmente.

“Me saqué arriba y me saqué abajo del ojo. Es una tendencia que se llama foxy eyes”, explicó hace algunos días Antonella en el programa “Me Late”.

En tanto, en esta ocasión la actriz detalló que “ya han pasado 14 días solamente desde esta intervención. Entendiendo que estoy compartiendo mi testimonio de manera transparente de cómo es este proceso de recuperación, pasando por cortes, moretones e inflamación normal para este tipo de operaciones“.

“Siendo el día 14 comienza a desaparecer. En algunos casos es importante sacar ese exceso de piel del párpado pues en algunos casos afecta la buena visibilidad. En otros ayuda a cambiar la cara de cansancio o pena“, afirmó.

“En le caso de la blefaro inferior (las famosas bolsas), el procedimiento es similar. Aún queda por deshinchar (además combinamos con láser para reactivar la piel)”, dijo finalmente.

No obstante, Ríos se llenó de críticas de parte de los usuarios, quienes la cuestionaron por su cirugía estética, la cual consideraron “innecesaria”: “¿Para qué tanta intervención?”, “de solo mirar me duele”, “claramente su rostro ya no es el mismo 😢” y “cambiar la forma de tus ojos fue innecesario“, fueron parte de las reacciones.

Revisa la publicación acá: