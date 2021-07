Karen Bejarano impacta con radical cambio de look: Afirma que dejó “jugar” a sus peluqueros 

Karen Bejarano sorprendió a sus seguidores con un osado cambio de look inspirado en la década de los 70’s. La influencer compartió en su cuenta de Instagram fotos de cómo quedó su cabello tras ser intervenido.

Según indicó en la publicación, se sometió totalmente a sus peluqueros y los dejó “jugar” a la hora de realizar el cambio.

“Obviamente ellos son los profesionales más top que hay en cuanto a diseño capilar EN TOOOOOODO EL MUNDO PO NIÑA, y me quedo chica sabí”, señaló Karen.

A lo anterior agregó: “Digo jugar porque así me siento cuando estoy con ellos 🤗🥰. Siempre es una sorpresa lo que tienen en mente para mi y yo me entrego en sus manos con total y absoluta confianza en su talento he inspiración.

Así que yo creo no no hay mejor match que ese, una clienta entregada en las manos del que sabe lo que hace y confía plenamente en su talento y amor por su arte”.

Finalmente, Bejarano explicó que su color es “como siempre” un cobrizo papaya y que esta vez el cambio se realizó innovando con un corte mullet largo, “full años 70’s 💁🏻‍♀️”.

Revisa la publicación a continuación: