“Que sea más hombrecito”: Cathy Barriga se descargó contra Vodanovic y anunció querella contra el jefe comunal

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, no ocultó su molestia tras las declaraciones del actual jefe comunal, Tomás Vodanovic.

A través de las redes sociales el edil se refirió a la compleja situación económica que enfrenta el organismo, la cual según sus palabras “es muchísimo más crítica de lo denunciado por nuestras concejalías“.

“Estamos frente a un municipio en quiebra, con deudas de miles de millones de pesos. Que ni siquiera cuenta con los recursos para pagar sueldos ni servicios básicos hasta fin de año”, precisó, señalando además que deberá tomar “dolorosas medidas para enfrentar esta crisis, como también acciones para determinar a los responsables de esta grave situación“.

Recordemos que estas palabras se suman a la reciente polémica, luego de que el concejal Bladymir Muñoz denunciara encontrar 20 mil test rápidos vencidos en la municipalidad.

Bajo este marco la Cathy Barriga se contactó con el matinal “Contigo en la Mañana” en donde entregó su postura frente a las acusaciones. “Yo me preocupé de lograr mis compromisos, en donde cada peso fue utilizado en la comunidad“, inició señalando.

Tras esto continuó: “Cuando se habla de los fondos Covid, tienen una flexibilidad. Lo que está hablando el concejal ya es parte de farándula. Sería un buen opinólogo, deberían contratarlo en su programa. Si hay algo que devolver… lo que puede haber pasado es algún error en la rendición, pero el uso de esos fondos Covid está autorizado por ley”.

“Finalmente, aquí en lo que se está mintiendo es que estamos usando fondos para gastos que no corresponden. Yo creo que por eso no hay que andar a tontas y locas. Yo creo que son muy impulsivos“, afirmó luego.

El déficit de $43 mil millones

Otro de los temas que se abordó fue la denuncia de un déficit de $43 mil millones de pesos que denunció el actual alcalde de Maipú, sobre lo cual Barriga sostuvo no estar en conocimiento “porque no soy alcaldesa. “Ellos (concejal y alcalde) interpretan como quieren (los documentos), se asustan como niños. A mí me llama la atención cuando se encuentran con un escenario, y comienzan las injurias y calumnias, son muy buenos para exagerar, pero yo hice mi trabajo súper calladita”, afirmó.

La conductora Monserrat Álvarez interpeló estas palabras, señalando que Vodanovic compartió un tweet dando cuenta de esta situación, frente a lo cual Barriga replicó: “Él lo dijo, pero no lo muestra. ¿Qué es lo que vale más? ¿La palabra de una persona que ha hecho daño todo este tiempo para estar en ese lugar? ¿Vale más la palabra del alcalde que un informe entregado formalmente? No, estamos mal, entonces“.

“Él ha dicho muchas cosas. Él dijo que me llevé los computadores, que me llevé una yegua, dice ahora que el municipio está quebrado… entonces que pare y que sea más hombrecito“, aseveró, señalando que para él “los tribunales están en la televisión. Entonces es bien raro“.

Por último Barriga sostuvo que ella también se va a querellar. “Está injuriando porque finalmente está faltando a la verdad de manera grave. Porque están los antecedentes. Porque es de público conocimiento. Finalmente, cuando tú quieres hacer una denuncia formal lo haces donde corresponde, no lo haces con un ruido mediático”, añadió.