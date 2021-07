“Yo no sé qué haría sin ella”: El fuerte lazo de amistad que unió a Kenita Larraín y Giuliana Sotela

La exesposa de Marcelo Ríos, Giuliana Sotela, se refirió al fuerte lazo de amistad que la unió con Kenita Larraín, ambas participantes del programa “El Discípulo del Chef”, de Chilevisión.

En dicho espacio, Sotela confesó que “trabajar con Kenita ha sido un apoyo gigante para mí, ella me ayuda, me entiende, me explica“.

Asimismo, indicó que “definitivamente Kenita es mi amiga en El discípulo del chef. Yo no sé qué haría sin ella la verdad“, dijo.

Por su parte, Larraín sostuvo que “con Giuliana hoy empatizamos de mamá a mamá, de esposa a esposa, o sea creo que es distinto com hablando de mujer a mujer y fue un reencuentro muy bonito“.