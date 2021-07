La “intuición” de Perla Ilich en su último encuentro con ‘Cangri’: “Me arrepiento de no haber insistido”

Perla Ilich habló sobre su último encuentro con su amigo Sebastián ‘Cangri’ Leiva, recordado rostro de televisión quien falleció en extrañas circunstancias en febrero de 2019, en territorio boliviano. La gitana reveló que tuvo una “intuición” en el encuentro.

“El Seba, el ‘Cangri’, la última vez que él llegó a mi casa, lo digo ahora, porque mucha gente me comenta cosas, me arrepiento de algo. De que el día en que él llegó a mi casa no haberlo abrazado más“, señaló Perla en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

Posteriormente la gitana reveló: “Yo le dije no ‘vayas para allá’. Sentí esa intuición. Se lo dije y de eso no me arrepiento, pero sí me arrepiento de no haber insistido, porque él me hacía caso”.