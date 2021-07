“Un poco tóxica, pero no celosa”: Daniela Aránguiz sufrió traspié con su vestuario y encendió las redes con declaraciones

La modelo y esposa del futbolista nacional Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, encendió las redes sociales la noche del viernes con reveladoras declaraciones de su vida matrimonial.

Por una parte, comenzó diciendo que “la pandemia en el sentido matrimonial te llevó a ver cosas que no habías visto, como que te molestara que dejara la pasta de diente abierta”.

Durante este último año, agregó, “nunca estuvimos separados sentimentalmente, físicamente sí. Obviamente que hubo muchas peleas y empieza los celos de tontera”.

“Yo nunca he sido celosa, un poco tóxica sí, pero nunca celosa, que no es lo mismo, pero sí que estás más pendiente”, reconoció la ex Mekano.

“Yo me puse tóxica con la pandemia, como que tienes mucho tiempo, entonces el tiempo lo ocupas para molestarlo”, agregó.

Finalmente, Daniela Aránguiz contó una declaración que sacó ronchas, en especial con una de las invitadas, Angélica Castro.

“Yo me meto al banco para ver lo que ha gastado. Él me da sus claves para yo pedir supermercado, y de repente veo y digo ‘está en el restaurant tanto, a tal hora se compró un café"”, contó impactando a los presentes.

En medio de esto, su vestuario le jugó una mala pasada, ya que se traslució, generando debate en Twitter.