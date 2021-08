Carla Zunino reveló los problemas de lactancia que enfrenta con su hijo: “Hay harto padecimiento”

Carla Zunino habló sobre los problemas que enfrenta con la lactancia de su pequeño hijo León. La periodista expuso el lado menos amigable del difícil proceso que, al igual que ella, muchas madres enfrentan.

“Es lo más maravilloso, un regalo de la naturaleza que es muy perfecto, pero tiene un lado B súper duro. A veces la lactancia duele mucho. Los primeros meses hay harto padecimiento, pero en general es un aprendizaje súper duro para llegar a un momento de disfrutarlo y fluir”, reveló la comunicadora a Las Últimas Noticias.

La periodista señaló que el proceso también fue difícil con su primer hijo, Facundo, con quien sufrió al menos dos mastitis. Por lo anterior, esta vez decidió acudir con un especialista cuando comenzaron las dolencias.

“Antes dejé pasar mucho tiempo y tuve mucha fiebre, y lloraba por el temor de darle pecho, me torturaba. Recuerdo haber contado hasta 10 para prepararme antes de dar leche. Con León ha sido aprender de nuevo, encontrar bien la posición, pero igual tuve los pezones destruidos. Ahora sufrí el dolor, tuve mucha leche, pero no tenía el miedo a que se interrumpiera la lactancia porque sabía cómo manejarlo”, señaló.

A lo anterior agregó: “Esto es algo no muy visibilizado porque muchas mujeres se sienten juzgadas si no pueden darle leche a sus guaguas, pero hay casos donde las mujeres no pueden y eso no te hace mejor ni peor mamá”.

Actualmente Carla enfrenta una “crisis de lactancia”, momento en que el comportamiento del bebé cambia (puede llorar más de lo normal) y demanda más pecho. Sobre el tema, la periodista señaló: “La guagua ya está más experta y toma más corto, y una siente que si no toma tanto se queda con hambre y siente las pechugas más livianas, porque ahora el cuerpo produce leche cuando se la piden. He leído mucho sobre el tema”.

Entre las recomendaciones que Carla siguió para hacer de este proceso un encuentro placentero con el bebé están el uso de un cojín de lactancia y una mecedora. “El doctor me dio cremas de lanolina, también parches (de hidrogel) que se ponen en el refrigerador y te los pones fríos después de dar pecho y alivian mucho. Y cuando tuve los pezones muy mal usé pezoneras, que son protectoras de látex muy delgado que van encima del pezón”, dijo.