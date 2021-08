“Esta we… ya no hace nada, ya no trabaja”: Vesta Lugg respondió a duros comentarios tras alejarse de la TV

Tras estrenar su controversial nuevo single “Violeta”, Vesta Lugg se refirió a las críticas que recibió por parte del público tras alejarse temporalmente de la televisión para enfocarse en su carrera musical.

En una dinámica de preguntas y respuestas en historias de Instagram (@vestalugg), la joven de 26 años explicó el proceso creativo que la mantuvo alejada de los medios, “estuve casi 3 años media guardada, intentando concentrar energías en esto”.

La artista aseguró que recibió duros comentarios durante ese tiempo, como: “Esta we…. ya no hace nada, ya no trabaja en la tele”, y “que heavy como desapareció”. Sin embargo, Lugg manifestó que gracias al apoyo de sus padres pudo ignorar aquellas opiniones, “nunca dejaron que esas voces en mi cabeza me comieran”.

La cantante dio a conocer que también tuvo que “dejar pasar oportunidades de otro tipo para darles lo más lindo y honesto de mi en la música”. Si bien en la red social dijo que ya tiene más canciones listas, no cree que lanzará un álbum este año, pero no descartó la posibilidad para el 2022.

Revisa las historias aquí: