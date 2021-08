Karla Rubilar reveló el “digital” inicio de su romance con Christian Pino en “Pero Con Respeto”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, fue la invitada al programa nocturno de Julio César Rodríguez “Pero Con Respeto“.

En conversación con el periodista de CHV habló de diversos temas, pero uno de los más llamativos fue cuando se refirió a su relación con el periodista Christian Pino, revelando cómo nació esta aventura.

“Me acuerdo que un día se pelea por Twitter… esto nada que ver, ni soñar con tener una relación… pelea por Twitter no me acuerdo con quién, y yo lo veía y no me calzaba con el Christian Pino que yo conocía, entonces le mando un DM: ‘por qué estái peleando así, este no eres tú’, porque él súper conciliador”, partió señalando la ministra, dando a entender que su conexión partió por la plataforma digital.

Luego continuó: “Le dije ‘te falta tuto’, porque como trabajaba de noche… ‘te falta dormir… échate para atrás y vuelve a hacer tuto“.

Tras esto expresó halagos para el periodista que actualmente es su pareja, señalando que siempre fue “una gran admiradora de Christian porque, primero, lo encontré muy visionario con el tema de las redes sociales, además me encantaba que fuera tan respetuoso. Tú de Christian nunca notaste si era de uno u otro sector político en sus entrevistas”.

JC Rodríguez aprovechó la oportunidad y soltó “¡Amarillo!“, señalando a que Christian Pino no se identificaba con ningún bando.

Ante esto Rubilar soltó: “No… ahí sí que te pasaste (risas). Él siempre muy respetuoso y respetuoso con sus entrevistados, y jamás ni una insinuación, ni lacho ni nada. Yo creo que él siempre ha sido un hombre muy correcto”.