“No he tenido tiempo de responder”: Las primeras palabras de Chiqui Aguayo tras la muerte de su padre

El pasado domingo, la comediante Chiqui Aguayo comunicó la lamentable muerte de su padre. En su cuenta de Instagram, la actriz le dedicó un desgarrador mensaje.

“Solo muere lo que se olvida’. Lamento que la Amal te haya podido disfrutar tan poco, pero le hablaré todos los días de ti y de cómo me enseñaste a ser una gozadora de la vida”, fueron parte de las palabras de Aguayo en aquella oportunidad.

Tras esto, la exrostro de TVN recibió cientos de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes empatizaron con su dolor.

Es por este motivo que durante esta jornada, Aguayo decidió enviar un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos por su constante apoyo. “Gracias a todos por sus infinitas muestras de cariño. No he tenido tiempo de responder, pero he leído todo“, declaró en sus “historias” de Instagram.

