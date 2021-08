“No me gustaría trabajar con Nacho Gutiérrez”: El descargo de Karen Bejarano tras su paso por TVN

La artista Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, hace un par de años participó en el matinal “Buenos Días a Todos” de TVN, situación que repasó recientemente en el podcast “La Hora Mediática”.

Sobre su paso por la señal estatal, la también cantante soltó llamativas declaraciones. Si bien señaló que al principio existió un buen ambiente y fue “entretenido”, esto tuvo un fuerte cambio.

“Me empecé a incomodar porque el ambiente en el estudio empezó a hacerse distinto, a cortarse con tijeras“, soltó en el programa.

En la misma línea profundizó: “No hubo buena vibra con la gente que fue entrando, me empecé a sentir cada vez más incómoda, me terminé yendo, renunciando. Fue triste, porque yo apreciaba mucho a ese equipo (…); fue triste ver que las energías fueron cambiando”.

“Si te faltan el respeto en algún momento, uno tiene que ser capaz de poner un stop antes de seguir permitiéndolo”, expresó, haciendo alusión a que puso por encima su salud mental.

El conflicto con Ignacio Gutiérrez

Uno de los temas que tocó en el podcast fue su relación con el periodista Ignacio Gutiérrez, con quien señalo que su relación no fue de las mejores.

“No nos conocimos mucho, no tuve una relación más allá de lo que se vivía dentro del set, no fue un compañero con el que tuve una relación fuera de cámara”, sostuvo en el programa.

Tras esto, indicó las cosas que le molestaban: “Fue un poco incómodo algunas formas en las que él manejaba los timing en que funcionaba el panel, a la hora de hacer preguntas o dar alguna opinión. Era un poco violenta la forma de golpear la mesa para que uno se callara o para decirte ‘no más’“.

Ante un eventual regreso, Bejarano señaló: “Elegiría mejor los lugares donde trabajar; no tomaría a la ligera elegir un equipo y no entraría a un lugar por entrar o por las lucas”.

Cerrando el tema de Gutiérrez, soltó: “Si volvería a trabajar con él…, definitivamente no me gustaría trabajar con él, nunca más“.