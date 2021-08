“Llevo medio párrafo leído y ella me interrumpe” Diana Bolocco se toma con humor cotidiana situación

La conductora de televisión Diana Bolocco constantemente comparte imágenes a través de su Instagram con su familia para sus seguidores.

Esta vez consultó ¿a quién no le ha pasado? Y describió lo que sucede cada vez que lee un cuento con Gracia, su hija menor.

“Esta es la historia: La Gracia me pide que le lea un cuento. Elige el libro de las historias de princesas. Después elige el cuento de Las princesas que se escapan a bailar todas las noches. Le digo que ese lo hemos leído muchas veces, que si no prefiere escoger otro. Me dice que no. Resultado: llevo medio párrafo leído y ella me interrumpe, me corrige y termina contándome el cuento a mí!!!!!! Jajajajaja! Que levanten la mano los papás a los que les ha pasado lo mismo!” escribió en su post.

Recibiendo el apoyo de sus seguidores que han pasado por la misma experiencia.