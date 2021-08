Vasco Moulian despedazó a Nacho Gutiérrez: “No aporta nada y ha hecho daño”

Karen Bejarano, conocida como Karen Paola, recientemente se refirió a su relación con el periodista Ignacio Gutiérrez tras su paso por el matinal de TVN “Buenos Días a Todos”, la cual no fue de las mejores.

“No nos conocimos mucho, no tuve una relación más allá de lo que se vivía dentro del set, no fue un compañero con el que tuve una relación fuera de cámara”, sostuvo en el podcast “La Hora Mediática“.

En ese contexto, Vasco Moulian, quien es panelista de “Zona de Estrellas“, se refirió a la controversia con duras palabras hacia el periodista. “En chupete de fierro, además que se cree la raja“, dijo. “Yo lo encuentro malo, no ha tenido ningún éxito“, agregó.

Posteriormente, interpeló al animador de televisión y radio en pantalla. “Nacho Gutiérrez, con mucho respeto te lo digo y de la forma más profesional posible, nunca le has ganado a nadie“, señaló Muolián.

Además, Joche Bibbó, se refirió al tema, agregando que Gutiérrez “en todos los lugares donde ha estado siempre salió alguien a decir que tuvo un problema”.

Finalmente, Vasco Moulian manifestó que el ex SQP “es un tipo políticamente correcto, no se va a mojar con algún comentario, juega con lo obvio, no aporta nada y es conocido que es un tipo que ha hecho daño, y eso es delicado“.