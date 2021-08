“Teníamos más cosas en común de lo que pensábamos”: Kenita Larraín y Giuliana Sotela comentan su affaire con Luis Miguel

Durante un nuevo capitulo del Discípulo del Chef, y mientras cocinaban comida china, María Eugenia Larraín y Giuliana Sotela confesaron que ambas tuvieron un romance con el artista mexicano, Luis Miguel.

Sotela, la ex señora de Marcelo Ríos, comentó que “recién divorciada de Marcelo conocí a Luis Miguel, no es un tema que quiera tocar, es una super persona, pero no me gusta hablar de mi vida privada”, manifestó la concursante tras la conversación con “kenita”.

Ante esta situación y en medio de bromas entre ambas, la también ex pareja del “chino”, Kenita Larraín, señaló, “teníamos más cosas en común de la que pensábamos”, produciendo un divertido momento.