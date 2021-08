“Usted se victimiza”: JC Rodríguez y médico detenido en aeropuerto tuvieron tenso cruce en vivo

Recientemente el doctor Jaime García, reconocido nutriólogo y diabetólogo, fue detenido en el aeropuerto de Santiago, luego de que insultara a funcionarios de la aerolínea Avianca, y agrediera a personal de la PDI.

Recordemos que este hecho, que se viralizó en las redes sociales, ocurrió durante la madrugada del domingo, en donde se puede escuchar al profesional soltar: “Guatona, guatona fea, ojalá te dé cáncer, a tus hijos y a tu familia“.

Sobre el incidente el subinspector del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto, Ricardo Bustamante Contreras, afirmó que el sujeto “fue impedido de ingresar al avión por parte de funcionarios de la aerolínea” debido a un supuesto estado de ebriedad.

Junto a esto además habría agredido verbal y físicamente a funcionarios de la PDI, por lo que se llevó a cabo un proceso de detención.

Ahora Jaime García habló con el matinal de CHV, en donde se refirió a este incidente. “No soy borracho ni flojo. Yo, durante dos años, como muchas personas, he estado trabajando bajo presión. Yo atiendo a todo el mundo y me siento muy feliz de lo que hago. Por esta misma pega estoy muy estresado, se me murió mi madre hace poco (…) Estoy colapsado. Estoy haciendo un cuadro depresivo y estoy en tratamiento“, partió comentando para “Contigo en la Mañana”.

Tras esto explicó la razón de su estado, señalando que se debió a que tomó un ravotril “para evitar el miedo del avión (…) Luego me tomé un trago y se me borró la película“.

Luego tuvo una extensa conversación con el animador del espacio, Julio César Rodríguez, quien le partió señalando si había visto el video y se acordaba de algo de lo ocurrido.

“Tercera vez que te lo digo: Julio César, no me acuerdo de nada. Me vi en el video con mis hijos cuando llegué a la casa. Todos llorando, yo también”, afirmó el profesional de la salud.

Tras esto JC Rodríguez cuestionó si consumía alcohol con frecuencia o no, donde el doctor señaló que solo bebía en contadas ocasiones. “Tomo vino al almuerzo (…) En alguna recepción, algún cumpleaños… Hace mucho que no tomo“, afirmó García.

Otro de los puntos que tocó fue el trato que tuvo con los funcionarios del aeropuerto, así como con el personal de la PDI, en donde JC Rodríguez cuestionó la crítica que él hacía sobre el sobrepeso de las personas, en especial siendo nutriólogo.

“Usted es nutriólogo. ¿Por qué guatonea a la gente?“, preguntó JC Rodríguez, donde el doctor replicó: “¡Yo no guatoneo a nadie! Ahora ocurrió eso porque estaba fuera de mi juicio, Julio César. Jamás trato mal a mis pacientes. Yo no trato mal a mis pacientes“.

El profesional de la salud continuó: “En el video yo no estoy tratando un paciente. No lleve una cosa al extremo. Yo también le podría decir a usted ‘es un buen animador, pero es su vida privada es otra cosa’. Yo no guatoneo a nadie“.

Por último el doctor señaló que han existido amenazas “de muerte a mí, a mis hijos y a mujer“, apuntando contra los funcionarios de la PDI que lo detuvieron en el aeropuerto. “A mí me rompieron las manos, se reían. Eso no se hace. Eso se hace en dictadura. No merezco una tortura por parte de la gente esa“, sostuvo García.