“Cahuineros de mala monta”: Nataly Chilet llama a Sergio Rojas para desmentir supuesta trampa que hizo en MasterChef

Nataly Chilet no aguantó que hablaran supuestas mentiras sobre su participación en “MasterChef Celebrity”, por lo que llamó en medio del programa “Me Late” de TV+, donde estaban comentando lo sucedido.

“Manga de mentirosos que tienes al lado. Sólo decir que dejen de inventar cosas, porque son unos cahuineros de mala monta. Porque realmente es impresionante la capacidad que tiene, la creatividad que tienen para hablar tontera”, dijo la periodista y modelo, medio en broma, según recogió La Cuarta.

El “cahuín” se trata sobre la supuesta ayuda que recibió Chilet durante una competencia de un chef chileno para realizar mejores plato. Esto habría provocado su eliminación de un duelo, pero sin trasparentar lo sucedido.

Como las grabaciones del programa son en Colombia, se habría devuelto antes a Chile.

Las palabras de Nataly apuntaron directamente contra Sergio Rojas.” Querido Sergio, a ti me dirijo con mucho cariño. Ya que dijiste que era bruja, si me sigues molestando te voy a convertir en sapo. Si no te quedó claro, te digo de nuevo: Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Te sientas ahí a contar mentiras de la gente constantemente, y me tienes súper aburrida de tanta mentira”, dijo.

Finalmente, tras un cruce de palabras entre Rojas y Chilet, la participante del programa de Canal 13 cortó el teléfono. “Es una ordinariez. Yo lo encuentro lamentable, lo considero una ordinariez. Me parece vulgar”, dijo Rojas tras el llamado.