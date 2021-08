Fran García-Huidobro se someterá a nueva cirugía tras hallar problema en un control rutinario

El día de ayer la animadora Francisca García-Huidobro participó en una nueva edición del late “Pero con Respeto”, de Julio César Rodríguez.

En la conversación con el periodista, la actriz repasó diversos aspectos de su vida, donde tocaron el amor o su fanatismo por el futbol, así como también llegaron a las cirugías.

Bajo este contexto Fran García-Huidobro reveló que deberá someterse a una nueva cirugía estética, luego de que uno de sus implantes se rompiera por dentro.

De acuerdo a su relato, descubrió esta situación tras asistir a un control médico, donde se realizó exámenes de rutina por primera vez en un año y medio. “Descubrí que tengo el implante de mi pechuga derecha roto por dentro, por eso digo que no reviste de ninguna gravedad”, detalló al inicio.

Tras esto añadió: “Si yo no me hubiera hecho ese examen, no sabría“, llamando además a los espectadores a “nunca dejarse estar, a escuchar al cuerpo, la fiebre es un síntoma siempre de algo que puede ser más grave (…) los papanicolao, las ecografías mamarias, las mamografías… No dejen de hacerlos“.

Finalmente bajó el perfil de la situación, señalando que no era algo grave. “Habla bien de mi implante que este roto por dentro. Otra cosa es que se te rompa por fuera y empiece a drenar la silicona. Es algo interno, no es una emergencia para nada“, sostuvo.