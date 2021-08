China Suárez rompió el silencio tras quiebre con Benjamín Vicuña: reveló quien tomó la decisión de separarse

China Suárez reveló detalles inéditos de su quiebre con Benjamín Vicuña. La actriz argentina habló sobre su separación y señaló que no habrían terceros involucrados.

Marcelo Polino, conductor del programa argentino Polino Auténtico, conversó en exclusiva con la trasandina, quien reconoció que no esperaba que Vicuña se refiriera a tema por medio de un comunicado en redes sociales.

“Se enteró en el momento, cuando lo vio (…) Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente”, reveló Polino.

A lo anterior agregó: “Me aclaró que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Venían como raros, como en un tira y afloje, pero me dijo que no hubo nada puntual”.

“Me dijo: ‘Estamos en paz, no hay terceros en discordia’”, cerró el periodista.