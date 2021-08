Monse Álvarez sorprendió con sus habilidades en el tejido en vivo y respondió a usuario que la criticó

Monserrat Álvarez recientemente sorprendió a los espectadores de “Contigo en la Mañana” con sus habilidades en el tejido.

La situación se dio en medio de un despacho de Juan Pablo Queraltó, donde la conductora confeccionó una prenda en tan solo unos minutos, la cual enseñó en pantalla.

“Le quiero mostrar a la gente. Yo soy súper rápida para tejer y en el programa tejí un chaleco. Esto es puro oficio que tengo. En todos los programas voy a tejer un chalequito“, partió comentando.

Tras esto señaló que realizar esta actividad le provoca un gran relajo, señalando que en las redes sociales ha recibido múltiples mensajes: “Mucha gente nos ha ofrecido su emprendimiento y hasta me han ofrecido tejerme un chalequito“.

Pero no todo ha sido positivo en las plataformas digitales: “Otro amargado me dijo ‘¿cómo se te ocurre tejer en pantalla? No seas frívola, falta de respeto’. Te lo juro que me dijo eso”, aunque señaló que no le hará caso. “No le pienso hacer caso porque la mayoría de la gente está feliz. Voy a volver a hacerlo“, cerró.