Recordado chef Miguel ‘Serrucho’ Valenzuela se reinventó con exitosa picada tras alejarse de la televisión 

El popular y recordado chef Miguel ‘Serrucho’ Valenzuela se reinventó tras su salida del matinal Mucho Gusto de Mega y fundó una exitoso local de comida rápida en el barrio que lo vio crecer.

Es necesario recordar que, tras la restructuración de la casa televisiva, el cocinero fue desvinculado del entonces cuestionado matinal que se quedó sin espacio gastronómico.

A raíz de lo anterior, “Serrucho” buscó alternativas para emprender y encontró un espacio en el negocio de la comida rápida.

“La Picá del Serrucho” es el nombre del local ubicado en la comuna de Macul que ofrece diferentes preparaciones creadas por el chef y que cuenta con una activa cuenta de Instagram.

“No he recorrido el mundo trabajando en cocinas, ni postulo a ser el mejor cocinero del mundo, pero llevo conmigo la mejor escuela… Los tocomples del tío Miguel en la escuela, las comidas en casa de mis vecinos cuando nadie había en casa, el jamón con palta por el lado del estadio, la cazuela de vacuno en las picas, las humitas de mi papá después de moler el choclo en su máquina a la antigua y sobre todo lo que hace mi mamá cuando quiere, ya que si tuviste que vivir en una cocina por ser la hija de la “nana” muchas ganas no quedan en ti de convivir con ese generalmente maravilloso lugar”, explica en una de las publicaciones el chef.

La oferta del local es amplia y Serrucho ofrece preparaciones que van desde los $1.500.

Revisa algunas de sus publicaciones a continuación:

