“Con la campaña del terror”: El tenso round entre Gonzalo Ramírez y Arturo Guerrero en vivo

El pasado domingo el mandatario Sebastián Piñera decretó emergencia agrícola en la Región Metropolitana, luego de las condiciones de sequía que afectan la zona, sumándose a otras cuatro regiones que enfrentan el mismo escenario.

En este sentido en el matinal “Buenos Días a Todos” se analizó cómo esto afecta al alza de las frutas y verduras, en donde la periodista Ana María Silva arribó hasta la Vega Central, donde conversaron con el vocero, Arturo Guerrero.

“No se pasen rollos que no corresponden. La emergencia agrícola tiene que ver con la aseguración el agua potable, la aseguración del agua para regar y de alguna manera, tener los recursos necesarios para que no colapsemos. Es tan simple como eso”, partió comentando Guerrero.

Ante esto el conductor Gonzalo Ramírez le recordó que, de todas formas, “igual van a subir los precios“, dichos que no le agradaron al vocero.

“Gonzalo, siempre con la campaña del terror“, le replicó Arturo Guerrero, dichos que fueron rechazados por Ramírez.

“Arturo, usted sabe que yo soy fan de todos los recintos como el suyo, que venden buena calidad, a buenos precios. Pero no lo digo yo; yo no hago campaña del terror, es el Gobierno el que está decretando esta emergencia“, narró el periodista.

Pero esta situación no quedó ahí, ya que Ramírez señaló que personal de Lo Valledor le dijeron que probablemente los precios van a subir debido a la escasez hídrica “y sobre todo hacia el verano con la fruta. Me imagino que en eso coincides”, señaló.

Y Guerrero nuevamente no se alineó con sus dichos: “Discrepo. No es que sea pesado y quiera llevar la contraria, pero dame una explicación racional, Gonzalo. El limón, estoy mirando, está a dos mil pesos los 5 kilos”.

Finalmente Ramírez recalcó: “Te estoy hablando de la fruta de verano, no de los limones“, aunque la conversación finalmente tuvo un giro, pasando a otras preguntas.